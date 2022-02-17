花旗：對抗通膨 資金輪動到三大類型投資趨勢正盛

據報導，對於每日追踪金融市場動態的投資人來說，通貨膨脹飆升推動市場資金資輪動是老生常談，但花旗駐倫敦策略師 David Groman 認為，資金輪動到三大類型投資的趨勢方興日盛。

Groman 表示，投資資金正在從債券輪動到股票、從美國輪動到世界其他地區、從成長股輪動到價值股。而目前流入這三大類型投資的資金規模仍然相當小，他預期目前的估值將會吸引更多的資金流入。

「全球股票相對於債券來說，仍顯得更加便宜。與美國相比，世界其他地區的股價指數比美股更具吸引力。同時，相對成長股來說，價值股仍然較被低估。」Groman 說道。

Groman 指出，自 2007 年以來迄今累計流入股市的資金達到 7,500 億美元，但與流入債券基金的 4 兆美元相比，仍顯得較低。他表示：「慘痛的經歷讓我們不會把它稱為延續幾十年的債券輪動回股票趨勢，但是數據確實表明短期內有進一步輪動的空間。」

區域間的資金輪動方面，美國以外地區基金的資金流入在過去 8 個月中，有 7 個月超過美國的基金。「投資者似乎確實在美國以外地區進行多元化投資。與之前對美國基金的偏好相比，資金流入規模仍小，所以可能還會有更多資金流入的空間。」Groman 說道。

另一方面，成長股基金已經連續 6 周出現資金流出，價值股基金則連續 7 周見到資金流入，不過流入規模仍小。「隨著更多資金追逐獲利致勝的投資題材，可能促使進一步的輪動。2022 年第一季的輪動相較去年可能會走得更加長久。」Groman 說道。