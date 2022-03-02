花旗資本回報率目標設定令人失望 股價盤前小跌

花旗集團 (C-US) CEO Jane Fraser 正為她執掌的銀行設定標準，以適度改善其落後的業績。

根據花旗周三 (2 日) 發布的資料，該公司將有形普通股權益資本回報率 (ROTCE) 的「中期」目標設在 11-12%；這是銀行業的一項關鍵指標。

分析師和投資人一直在期待該行在投資人大會中披露一系列新的財務目標。在花旗集團的兩名高管感染新冠病毒後，大會改成線上進行。Fraser 於近一年前接手美國第三大資產銀行花旗集團。

最關鍵的是回報率目標。去年該行的回報率為 13.4%，部分歸功於為不良貸款預留的準備金和華爾街的榮景。即使如此，花旗集團的回報率仍是美國 6 大銀行中最低的。

幾位分析師曾預計花旗集團的目標會略高一些。例如，摩根士丹利的 Betsy Graseck 在最近的報告中表示，她預計 ROTCE 目標為「至少 12%」。

在花旗公布數據後，其股價下跌 1%，而包括美國銀行 (BAC-US) 和富國銀行 (WFC-US) 在內的競爭對手在盤前交易中略高。

Graseck 寫道：「過去幾周，隨著投資人期待花旗新任 CEO Jane Fraser 將發表她發展銀行的戰略，我們收到大量相關疑問。」「最常見的問題是花旗將如何提供更高的 ROTCE 並縮小與同行的回報差距？」

分析師們還一直擔心花旗集團的開支增加，該集團正在應對監管機構對其風險管理控制進行全面改革的要求。該行表示，不包括剝離非美國業務的成本，今年的支出將增加 5% 至 6%。