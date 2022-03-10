觸底反彈？華爾街這次不輕易逢低買進

全球市場周三 (9 日) 出現明顯反彈，但一些分析師如今態度保守，不管反彈看起來多吸引人，也不願意追漲。

從 Carmignac Gestion 到 Ned David Research 等機構，基金經理和策略師表達了相似的看法。他們認為，雖然疫情後的大彈讓人印象深刻，但本次情況完全不同，進場撿便宜風險要大得多。

其中最重要的差別，在於央行的立場。2020 年時央行向市場注入大量流動性，為當年及後一年股市大漲奠定了基礎。現在央行不僅不打算這麼做，還必須考量要以多大的速度收緊資金。

高盛投資組合策略和資產配置主管 Christian Mueller-Glissmann 表示，當前最大的威脅是停滯性通膨，它已經開始在許多地方引發衰退風險。

這場戰事似乎將打擊經濟增長，並將已達到幾十年來的高通膨推得更高，有可能使經濟陷入停滯，甚至是另一場衰退。

聯準會下周就會宣布決策，極有可能進行 3 年來首次升息。

值得注意的是，標普 500 指數目前進入修正，而殖利率曲線正大幅趨平。至少自 1990 年代以來，聯準會還沒有在這樣的環境中收緊過貨幣政策。

嘉信理財首席固定收益策略師 Kathy Jones 指出，聯準會從未在殖利率曲線如此平坦的情形下啟動升息周期，俄烏局勢讓事情變得更加複雜。人們面對通膨飆升和金融環境收緊的雙重問題，這足以讓所有人都陷入困境。