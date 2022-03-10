專家：投資人不應急於在俄烏戰事期間抄底買入

在俄烏衝突爆發後，股市大幅下跌，有不少人投資人趁機抄底買入，不過，安聯 (Allianz) 首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 警告，投資人不應急於在俄烏戰事期間進場。

伊爾艾朗在週三 (9 日) 表示，投資人應該要在反彈階段重新調整投資組合，並對任何買入行為更加謹慎。他說：「除非投資人能看清迄今為止都難以捉摸的普丁的做法，否則投資人應利用這樣的機會，進行選股的準備，而不是期望趁此逢低買進，並希望立刻開始長期反彈。」

他警告表示，俄烏戰爭的影響將隨著時間的推移而加劇，給市場帶來更大的不確定性和波動。針對想要逢低買入的投資人，伊爾艾朗指出，在當前形勢下，能夠成功的把握要小得多，若非戰爭緩和，否則市場不會出現更廣泛的反彈，即便是緩和了，市場也可能面臨混亂。

他指出，若是沒辦法有秩序地結束俄烏戰爭，對於大宗商品以及供應鏈的衝擊將會嚴重，企業的自我審查也會加劇，同時他也提及了債務、停滯型通膨、匯率以及經濟衰退等風險。

Generali Investments 在先前建議，如果美股或歐股再下跌 5% 至 7%，則將這些市場風險溢價推至具有歷史吸引力的水準，建議在地緣政治和能源整體局勢明顯改善前，投資人應避免進場接刀，而是考慮保留現金。

由於烏俄危機引發金融動盪，歐股與美股相繼大跌，一些投資人急著危機入市。根據投資研究公司 Vanda 的數據顯示，自俄國在 26 日入侵烏克蘭以來，散戶已經買入了高達 60.7 億股美股。