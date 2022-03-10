通膨數據即將發布 美債殖利率持平觀望

美國國債殖利率周四 (10 日) 早盤漲跌互現，因投資人期待稍後公布的通膨數據。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.6 個基點至 1.932%。30 年期國債殖利率變動不大，小跌 0.1 個基點至 2.312%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

2 月消費者物價指數 (CPI) 將於美東時間上午 8:30 公布。根據《道瓊》的估計，經濟學家預計上個月總體通膨率將上升 0.7%，較去年同期上升 7.8%。

有鑑於近期因俄羅斯與烏克蘭戰爭導致商品價格飆升，投資人將密切關注通膨數據。人們擔心商品價格上漲可能會推高總體通膨，同時減緩經濟成長，這種情形被稱為「停滯性通膨 (stagflation)」。

然而，包括石油、白銀和小麥在內的大宗商品周三 (9 日) 的確回落。油價下跌之際，跡象顯示美國在鼓勵自其他來源增加石油生產方面可能取得進展。美國周二 (8 日) 宣布對俄羅斯石油進口實施制裁，以回應其入侵烏克蘭。

俄羅斯和烏克蘭外長周四將在土耳其舉行會談，希望能夠達成烏克蘭的和平協議。

Commonwealth Financial Network 全球投資策略師 Anu Gaggar 周三表示，她認為，即使 CPI 數據將展示出能源價格上漲對通膨的影響，但這「只會強化聯準會 (Fed) 強勁的緊縮周期」。

她說，「即使明天奇蹟般地達成協議，制裁也不太可能迅速解除，這意味著化石燃料的價格可能會保持較高水平更久時間。」

除通膨數據外，截至 3 月 5 日當周申請失業救濟金人數定於美東時間周四上午 8:30 公布。

周四將拍賣 450 億美元的 4 周期國債、350 億美元的 8 周期國債和 200 億美元的 30 年期國債。