〈俄烏衝突〉空運成本飆漲 美消費者恐面臨更高通膨

美國消費者苦於近 40 年來最快通膨之際周俄軍入侵烏克蘭導致痛苦加劇，原因是空運貨物成本一路飆升，俄羅斯正在關閉領空，各家航空公司被迫增加燃料費以航行更遠的亞洲路線，本周美國的飛航燃料價格創下 10 年多來最高水準。

美國在本周二跟進加拿大和歐洲大部分國家一起禁止俄羅斯飛機進入其領空。根據航空數據公司 Cirium 的數據，1 月自美國起飛的 2500 多個航班使用了俄羅斯領空，而從俄羅斯起飛的 493 個航班使用了美國領空。

自製造業零件到進口進口奶酪和水果等易腐爛物品的運輸成本不斷飆升，這一切很可能轉嫁消費者，自小麥到鋁的大宗商品價格已然見漲。

淡季消失

由於一些航空公司乾脆取消航班，俄羅斯航空也因領空禁令而受創慘重 (全球預訂系統移除俄航、波音也停止供應零組件和維修服務等)，導致航空運力下降，反令年終假期結束後的「航運淡季」運力下降而運費上漲。

根據貨運預訂和數據平台 Freightos 的數據，本周自中國到歐洲的空運運費較上周上漲 80% 至每公斤 11.36 美元，為去年 10 月以來的最高水準。

聯邦快遞 (FDX-US) 周四表示，其 Express 部門將調漲國際包裹和貨運的附加費。根據聯邦快遞官網，一些尖峰航線的附加費將調漲一倍，例如自香港運輸至歐洲、非洲和中東的運費將自從每磅 55 美分提高到每磅 1.20 美元。

Stifel 物流分析師 Bruce Chan 在報告中說，「隨著新冠疫情進入 2 周年，該產業仍受疫情對產能和定價的影響，因此感受到的供應衝擊更加強烈，因為沒有足夠的緩衝能力可吸收這些影響。」

過去兩年航空貨運需求和價格已經飆升，即使在俄國入侵行動前，因疫情催生的強勁電商需求，以及國際旅客大減造成的飛機容量相應縮減，都令價格牢牢穩固。

但現在成本更加上漲，測試有多少顧客願意支付更昂貴的貨運費用，以及測試消費者向零售商付款意願上限。