運輸成本飆升 美國面臨創紀錄的金屬價格

冰箱、汽車、窗架等需要使用到金屬原物料價格不斷上漲，隨美國供應鏈危機又進入新的一年，這些材料價格沒有任何回落的跡象，甚至可能越來越貴。

美國金屬線圈和電纜供應商 Superior Essex 的大宗商品經理 John Gillespie 表示，金屬材料價格在國內持續升溫，其中銅與鋁的運輸和物流費用是所有成本中漲幅最大的。

新冠疫情引發供應鏈混亂不僅推高運輸成本，也延長物流時間，迫使製造商付出創紀錄的高價以獲取以銅、鋁製造的產品。銅在美國的運輸基準價格目前漲到自 2003 年有紀錄以來最高價格，而鋁的運輸成本目前占其總價格的 20%。

買家通常要支付比紐約商品交易所（COMEX）更高的價格，才能將銅運送到美國中西部，根據 Fastmarkets 從 2003 年開始追蹤的數據，該費用飆升至每磅 0.09 美元的紀錄高點，比疫情前高出 20%。

鋁價的情況更為嚴峻，過去兩個月美國中西部交貨價格的鋁價，較倫敦金屬交易所（LME）溢價超過 40%，對買家而言，這意味著買家需比 LME 目前每噸約 3,100 額外支付 768 美元。

2021 年疫情封鎖措施後，大宗商品需求反彈，但受到供應鏈瓶頸影響供給有限，價格飆升至 10 幾年來高點。此舉助長全球通貨膨脹，迫使各國政府採取行動，大多數人希望通膨能獲得緩解。

雖然工業金屬在接近去年年底時價格回落，但卻在 12 月再度上揚，原因是能源價格、地緣政治擔憂，以及新冠變異株 Omicron 引發的疫情，讓原本已斷裂的供應鏈雪上加霜。

不過高昂的運費並不會持續下去，Harbor Intelligence 機構的研究人員表示，運費可望在今年第二季開始降溫。

該機構執行董事 Jorge Vazquez 表示，由於運輸阻塞問題逐漸緩解，預估鋁價將從第二季開始大幅下滑，此外隨著美國聯準會（Fed）開始收緊貨幣政策並提高利率，需求也逐漸下滑。