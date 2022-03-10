〈房產〉桃園土地交易去年衝破2000億元 高鐵站周邊交易熱

商仲業者統計 2021 年桃園土地買賣實價登錄已揭露資訊，總交易金額達 2088 億元，其中重劃及區段徵收區的交易就占了近 4 成，交易規模前三名區域都位在機場捷運沿線上，分別為高鐵桃園站青埔特區、機場捷運 A20 站、機場捷運 A7 站，且金額規模皆破百億，其中 A20 站地區交易成長亮眼，桃園土地交易可具體展現出強勁的軌道經濟實力。

信義全球資產總經理柯宏安分析，桃園具有交通建設及人口紅利，且工業區以及開發中的產業園區帶動更多產業進駐，就業人口也隨之增加，都是支撐桃園發展重要因素。建商看準此剛性需求布局，讓去年中壢區、蘆竹區、大園區、桃園區、觀音區、龜山區、楊梅區、八德區等行政區的土地交易金額都超越百億，中壢區因受益於高鐵桃園站青埔特區、機場捷運 A20 站下，更達 500 億元等級。

以重劃及區段徵收區之土地交易來看，高鐵桃園站青埔特區、機場捷運 A20 站、機場捷運 A7 站為 2021 年交易前三名區域。排名第一是高鐵桃園站青埔特區，總交易金額 205 億元，除交通建設到位，由國泰人壽打造的置地廣場也成休閒娛樂亮點，加上航空城開發題材也讓各大建商卡位進場，連續三年土地交易金額破 200 億元，去年就有華建 (2530-TW)、宏普 (2536-TW)、興富發 (2542-TW) 等建商投資，其中興富發以 24.23 億元買下近 2,300 坪商業區土地為金額最大筆之交易。

機場捷運 A20 站地區，規模雖排名第二，但成長幅度卻極亮眼，受惠區位鄰近中壢市區及高鐵青埔特區下，也備受建商推案青睞，自 2020 年完成配地後的交易量暴增，2021 年總交易金額 145 億元，較 2020 年成長 2.38 倍。至於排名第三的機場捷運 A7 站地區，總交易金額 107 億元，建商看準華亞科技園區及中華郵政物流園區帶來的就業人口，使得近兩年交易量破 100 億元，去年興富發以每坪 153.8 萬元買下近 2600 坪商業土地，創下此區新高價。

柯宏安表示，建商偏愛大面積基地開發，而重劃及區段徵收區因街廓整齊又較有千坪土地釋出，所以會是其購地重點目標。像是中路、小檜溪、高鐵桃園站青埔特區等，仍會是大型品牌建商主要評估區域，但中小型建商在考量購地與開發成本下，則可能以蛋白區的新興重劃區為優先考量。像高鐵桃園站青埔特區未來逐漸發展成熟後，土地供給也會減少，預期土地交易熱區可能以航空城、機場捷運、高鐵等題材向外延伸擴展，轉向南桃園及西半部地區。