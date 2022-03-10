〈焦點股〉第三代半導體概念股人氣回溫 漢磊、嘉晶同登漲停

在美股強彈激勵下，台股今 (10) 日氣勢如虹，盤中大漲 460 點，站上 17400 點及年線之上，第三代半導體概念股重回買盤懷抱，漢民集團旗下漢磊 (3707-TW) 與轉投資磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 同步攻上漲停板，PA 三雄及矽晶圓三雄同慶賀，漲勢都相當凌厲。

漢磊 2 月營收 6.79 億元，月減 2%，年增 28.7%，累計前 2 月營收為 13.73 億元，年增 28.1%。嘉晶 2 月營收 4.86 億元，月增 0.4%，年增 30.6%，累計前 2 月營收為 9.7 億元，年增 31.1%。

漢磊今天獲得買盤青睞，股價衝上漲停 118 元，站上月線，午盤仍有約 9000 張委買高掛，嘉晶同步亮燈漲停，達 110 元，收復月線。

嘉晶今年展望樂觀，部分客戶訂單已看至年底，將持續調漲產品價格，隨著化合物半導體發展，營運可望逐季成長，全年營收估雙位數增長、毛利率也將續攀升。

漢磊 SiC 主要車用客戶包括 IC 設計與 IDM 廠，今年功率半導體市場需求持續強勁，整體營收估成長至少 20%，並將持續優化產品組合，毛利率可望優於去年；至於第三代半導體、車用 MOSFET、TVS 等技術平台，今年營收占比將達 60-70%，未來 2 到 3 年提升至 8 成。

第三代半導體概念股今天人氣暢旺，砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 盤中強漲逾 8%，最高衝上 118 元，站上月線，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 也有 3-4% 的漲幅；矽晶圓三雄中以合晶 (6182-TW) 最為強勢，一度勁揚逾 7%，最高來到 73.5 元，台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488-TW) 盤中也分別上漲 6%、3%。