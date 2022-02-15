漢磊去年純益2.32億元 每股擬配息0.35元同創高

漢磊 (3707-TW) 今 (15) 日公布去年第四季財報，純益 1.31 億元，季增 65.82%，每股純益 0.42 元，全年稅後純益 2.32 億元，與第四季相同，皆較 2020 年同期虧轉盈，每股純益 0.73 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 0.35 元股利，全年純益、每股純益與股利同創歷史新高。

漢磊去年第四季營收 19.67 億元，季增 1.65%，年增 29.58%，毛利率 17.43%，季增 2.73 個百分點，年增 15.63 個百分點，營益率 10.57%，季增 2.6 個百分點，較 2020 年同期 -5.75% 轉正；純益 1.31 億元，季增 65.82%，較前年同期虧轉盈，每股純益 0.42 元。

漢磊去年營收 72.69 億元，年增 26.6% ，毛利率 13.62%，較去年 -0.15% 轉正，營益率 6.67%，較去年 -8.28% 轉正，稅後純益 2.32 億元，每股純益 0.73 元。

漢磊也決議，擬發放超過 1.15 億元現金股利，配息率約 47.9%，若以今日收盤價 115 元計算，現金殖利率約 0.3%。

展望今年，漢磊表示，今年功率半導體市場需求持續強勁，整體營收估成長至少 20%，並將持續優化產品組合，毛利率可望優於去年，至於第三代半導體、車用 MOSFET、TVS 等技術平台，今年營收占比將達 60-70%，未來 2 到 3 年將提升至 8 成。

目前漢磊 SiC 主要車用客戶包括 IC 設計與 IDM 廠，客戶包括台灣、中國、日本，其中台灣與中國客戶認證期要 2-3 年，日本則要 3-4 年，隨著客戶認證陸續通過，車用占比將持續提升。