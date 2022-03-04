工作天數減少 穩懋2月營收17.89億元探近32個月低點

砷化鎵族群 2 月營收出爐，進入產業傳統淡季、加上工作天數減少影響，龍頭大廠穩懋 (3105-TW)2 月營收下滑至 17.89 億元，月減 7.02%、年減 6.15%，為 2019 年 7 月以來，近 32 個月低點，累計今年前 2 個月營收達 37.14 億元，年減 7.41%。

展望本季，穩懋指出，因晶圓廠陸續歲修保養、傳統淡季，營收估將季減 21-23%、毛利率則介於 34-36%，也較上季下滑，但全年仍看好 5G、Wi-Fi、衛星、3D 感測等產業應用都會有不錯的成長。

法人預期，穩懋 3 月營收可望隨工作天數增加下優於 2 月，估達約 17-19 億元，首季營收則估達約 55-56 億元間。

穩懋因應建廠擴產需求，預期今年資本支出將達 120 億元，用於南科路竹廠土建、桃園三廠擴產，其中，桃園三廠新產能預計下半年開出、南科新廠則預計 2023 年底、2024 年初完工投產。

另一方面，砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 今日也公布 2 月營收，受政府標案交貨排程影響，單月營收下滑至 5603.1 萬元，月減 30.34%、年減 30.92%，為近半年低點，累計前 2 個月營收 1.36 億元、年減 9.18%。

全訊指出，雖然短期受政府標案交貨排程影響，但國內國防標案訂單穩定，樂觀預期今年國防相關 PA 產品可望逐季成長，且目前國防軍工領域訂單能見度最遠已達 2024 年。