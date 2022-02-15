嘉晶Q4純益年增逾11倍 全年每股賺1.35元創十年來次高

磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 公布去年第四季財報，純益 1.14 億元，季減 11.17%，年增 1118%，每股純益 0.4 元，全年稅後純益達 3.8 億元，年增 1381%，每股純益 1.35 元，創十年來次高。

嘉晶第四季營收 13.46 億元，季減 0.18%，年增 29.89%，毛利率 15.9%，季減 0.5 個百分點，年增 9.7 個百分點，營益率 10.54%，季減 0.7 個百分點，年增 9.7 個百分點；稅後純益 1.14 億元，季減 11.17% ，年增 1118% ，每股純益 0.4 元。

嘉晶去年全年營收 50.43 億元，年增 24.86% ，毛利率 14.4%，年增 8.4 個百分點，營益率 9.2%，年增 8.9 個百分點；稅後純益 3.8 億元，年增 1381% ，每股純益 1.35 元。

展望今年，嘉晶表示，部分客戶訂單已看至年底，今年將持續調漲價格，營收估將雙位數成長、毛利率也續揚。

嘉晶目前 SiC 月產能 600 片，GaN 約 2000 片。今年資本支出預估 1800-2200 萬美元，其中 SiC 產能將增加 5-10%；嘉晶預計未來 2-3 年投入 4000-5000 萬美元擴產，屆時 SiC 產能將增加 7-8 倍，GaN 則會成長 2-2.5 倍。