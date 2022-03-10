0050規模衝破2000億元 小資族最低3000元也可買

「國民 ETF」元大台灣 50 ETF(0050-TW) 基金規模正式叩關 2000 億元里程碑！0050 規模在 9 日衝到 2082 億元，不僅為國內首檔規模達 2000 億元的 ETF，受益人數並在近期創下 43.6 萬人新高，顯示台股近期波動劇烈，股民趁勢搶進 0050。但 0050 一張要價近 14 萬元，對小資族來說，可改以透過 0050 ETF 連結基金，最低只要 3000 元也可搭上 0050 列車。

0050 在 2003 年 6 月 30 日掛牌，掛牌價格為 36.96 元，當時的加權股價指數為 4872 點，19 年來台股歷經網際網路發展、智慧型手機爆發，到當前的 5G 時代，0050 與投資人一起記錄台股成長，今年 1 月 17 日收盤價一度來到 152 元歷史高點，迄今 0050 已成為廣大投資人參與台股的主要工具，9 日 0050 規模寫下 2000 億元的里程碑，無疑是台股歷史性的重要時刻。

0050 自掛牌以來規模穩健成長，2003 年掛牌時規模大約 40 億元，2011 年 6 月首度達到千億元，其後在 2014 年、2015 年及 2019 年，0050 規模又數度返回千億元，到了 2020 年 6 月台灣 ETF 市場爆發，0050 始終保持千億規模的紀錄，近期更在資金積極進駐下，一舉衝破 2000 億元大關。

元大投信表示，0050 投資台股上市市值前 50 大個股，成分股不僅皆為台股極具競爭力的優質企業，並會跟隨指標企業汰弱留強，長期帶動績效表現，此一特點也是吸引許多投資人布局的原因，被視為最具代表性的 ETF 投資指標。

此外，0050 的歷史地位亦體現在其受益人人數加速提升，集保結算所統計，在 2019 年至 2021 年，0050 的受益人人數一口氣從 9 萬人跳升到 34 萬人，今年 3 月初，再突破 43.5 萬人，短短兩年多大增 3.8 倍。

反映國人對 0050 單純的指數投資策略以及台股的投資需求不斷增加，元大投信 2019 年進一步推出「共同基金版」的 0050，也就是「0050 ETF 連結基金」（指元大台灣卓越 50 ETF 連結基金，該基金 90% 以上基金淨資產投資於 0050），讓投資大眾也能在銀行與元大投信平台參與 0050 ETF 投資機會，投資門檻亦從股市中買一張 0050 ETF 要價近 14 萬元大幅降低，定期定額申購 0050 ETF 連結基金最低只要 3000 元起。