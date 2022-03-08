矽晶圓廠2月營收站穩高檔 合晶9.9億元寫歷史第三高

半導體矽晶圓廠合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW) 今(8) 日同步公告 2 月營收，合晶為 9.9 億元，月減 2.8%，年增 39.26%，歷史第三高；台勝科為 11.96 億元，月減 3.43%，年增 23.33%。在矽晶圓產能維持滿載，加上價格上漲帶動下，兩家矽晶圓廠不畏 2 月工作天數減少，業績均站穩高檔水準。

合晶前 2 月累計營收 20.11 億元，年增 36.63%。受惠產能滿載、漲價效益帶動下，合晶 1 月營收首度衝破 10 億元大關，創新高，2 月雖因工作天數減少而回落，但仍寫歷史第三高成績。

受惠車用功率元件需求轉強，合晶對今年營運展望樂觀看待，在接單暢旺下，產能供不應求，第一季 8 吋矽晶圓已調漲 1 成，第二季也將持續漲價，全年漲幅上看 2 成，而 6 吋以下中小尺寸矽晶圓產能更緊缺，其中 4 吋全年漲幅更可望上看 3 成。

台勝科前 2 月累計營收 24.34 億元，年增 22.95%。據了解，客戶憂心面臨無法取得足夠產能的窘境，今年以來積極簽訂長約，長約比重持續拉升，台勝科麥寮 12 吋新廠大部分產能都已有客戶預付款確保，長約價格也高於目前合約價。

台勝科日前也公布去年財報，稅後純益 14.1 億元，年增 7.8%，每股純益 3.64 元，董事會並通過擬配息 2.22 元，配息率約 61%。