美國「大辭職潮」現狀：半數以上收入增加、工作生活平衡改善

《富比士》報導，去年美國經濟在疫情當中快速復甦，也爆發「大辭職潮」，最新數據顯示， 2021 年辭去工作的美國人中，目前有半數以上收入增加，並且在工作和日常生活取得更好平衡。

根據美國皮尤研究中心 (Pew Research Center) 於 2022 年 2 月 7 日至 2 月 13 日期間，針對 1000 名美國人實施的線上調查，結果顯示和上一份工作相比，有 56% 表示「收入增加」，20% 表示「收入不變」，24% 表示「收入減少」。

此外，在辭去上一份工作之後，有 53% 表示「升遷機會增加」，31% 表示「升遷機會不變」，16% 表示「升遷機會減少」。

而在工作生活平衡方面，有超過半數的 53% 表示「工作與家庭更容易兼顧」，29% 表示「沒有變化」，18% 表示「狀況變差」。

去年辭去工作的美國人當中，主要年齡層多集中在 18 歲至 29 歲，占整體的 37%。該族群當中有 24% 自認是「低所得者」。

在離職理由方面，有 63% 表示「薪水過低或缺乏升遷機會」，也有 48% 回答和育兒問題有關，還有 45% 表示沒有具彈性的工作體制可供選擇。

在疫苗接種義務化的問題方面，有 8% 表示是他們決定離職的一大理由，但有 10% 表示只是小問題。

去年 11 月和 12 月，分別有 450 萬名和 430 萬名美國人辭去工作。根據資誠聯合會計師事務所 (PwC) 在今年 1 月的調查結果，有 77% 的企業經營者認為人才的採用和維持，對於自家公司成長是重要的。

然而，只有 31% 的企業經營者表示，會向新進員工發放聘用獎金、實施臨時性加薪以增加員工收入，或是持續這些作法。