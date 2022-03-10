研究：至2030年 全球元宇宙市場規模將達到6,788 億美元

美國市場研究公司 Grand View research 的報告顯示，到 2030 年全球元宇宙市場規模將達到 6,788 億美元，複合年增長率 (CAGR) 達到 39.4%。

報告中指出，從 2021 年至 2030 年期間，全球元宇宙市場規模預估從 388.5 億美元成長到 6,788 億美元，複合年增長率為 39.4%。

在此期間內，包括媒體、娛樂、教育等終端需求持續增加，將推動元宇宙市場的成長，此外，航空航天和國防等應用，也將帶來成長動能。

報告中也指出，對基於區塊鏈的元宇宙網路和數位資產交易平台的需求持續增長，預期將會推動可觀的市場營收成長。而推動元宇宙業務在未來持續擴張的主要因素之一將是遊戲產業。

元宇宙市場近年成為新興趨勢，相關設備市場規模年成長率達 80%，蘋果 (AAPL-US) 等科技大廠都開始布局虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 裝置。市場盛傳，蘋果已經完成 VR 穿戴裝置測試，預定年底將推出。

Meta 正在開發新款元宇宙硬體產品，也可望搭載 MicroOLED 面板，採 Qualcomm AP 和谷歌的 Android 系統。三星電子上月也表示，即將推出擴增實境 (AR) 設備，並加搭載全像投影技術，積極打進元宇宙新興市場。

微軟 (MSFT-US) 則正開發由 Qualcomm AP 和全像投影技術驅動的智能眼鏡。微軟執行長 Satya Nadella 在先前表示，元宇宙的日常生活應用還遙遠，但商業應用即將成真，他已經利用新技術造訪一所英國醫院的 COVID-19 病房，一間豐田汽車工廠，以及國際太空站 (ISS)。

為了強化虛實連結，微軟表示也將推出 Dynamic 365 Connected Spaces，讓人們可以造訪零售賣場或工廠並互動。此外，Xbox 遊戲平台將在微軟的元宇宙陣營占有一席之地。