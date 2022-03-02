92%新鮮人想先就業 台積電、長榮、國泰金登夢幻企業榜首

3 月進入校園徵才旺季，求職網站今 (2) 日公布畢業生職涯規劃與企業新血招募調查，有將近 92% 的新鮮人想要選擇先就業，為 3 年來新高，顯示疫情衝擊逐漸淡化；至於大家心中最嚮往的夢幻企業，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在高科技產業中奪下九連霸，長榮集團、國泰金 (2882-TW) 分列傳產、金融的第一名。

yes123 求職網調查顯示，對於今年畢業生而言，最想進入的高科技企業 (集團) 前五名分別為台積電 (40.7%)、鴻海 (33.6%)、中華電信 (32.8%)、華碩 (26.9%)、聯發科 (26.1%)；至於六到十名分別是大立光 (20.9%)、宏碁 (15.7%)、台達電 (14.9%)、廣達 (14.1%) 及聯電 (13.2%)，皆為上市電子公司。

就傳統產業方面來看，在可複選狀況下，畢業生最想進入的企業 (集團) 為長榮集團 (21.9%)，這是自 2017 年後，長榮首度重返第一名寶座，第二至五名分別為誠品 (21%)、台灣高鐵 (20.1%)、統一集團 (17.7%)、中華航空 (16.9%)；第六到十名分別是台塑集團 (16%)、遠東集團 (15.2%)、中鋼 (14.5%)、新光三越 (13.8%) 及全家 (12.1%)。

金融產業方面，在可複選狀況下，畢業生最想進入國泰金 (30.2%)，這也是國泰 2019 年後再度重返冠軍，其次依序為富邦金 (29.3%)、中信金 (28.5%)、玉山金 (26.1%)、台新金 (24%)、臺灣金控 (20.4%)、第一金 (19.6%)、兆豐金 (18.7%)、中租控股 (17.9%) 及合庫金 (14.7%)。

yes123 求職網調查顯示，高達 91.7% 的應屆畢業生或今年退伍的新鮮人表示，想要選擇先就業；相較之下，選擇再進修的僅占 8.3%。想要先工作的人當中，在可複選狀況下，有 81.6% 是規劃到本土民營企業上班，其中以科技資訊、餐飲住宿與休閒旅遊、金融保險與會計統計為最熱門的行業別。

至於企業主部分，有高達 97% 的企業表示，有意願聘用今年的應屆畢業生，創下 11 年新高，每家企業的新鮮人招募，平均落在 16.3 人，規模與去年相同，其中甚至有 8.5% 的公司，徵才數量更在 50 人 (含) 以上。企業預估，社會新鮮人的招募量，平均占今年總招募人數的 31.3%。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，目前企業主急尋「跨界、斜槓人才」，像是能從事大數據分析，也同時懂得數位行銷、社群經營；對於財經界徵才，主管們也希望新鮮人，最好能具備一些法務或資安背景；如果自認語言能力不錯的非理工人才，甚至可以挑戰一下高科技產業，像是擔任海外業務人員，表現不錯還能爭取外派機會。