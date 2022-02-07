就業數據強勁 美債殖利率回跌盤整

在投資人消化了上周的經濟數據並展望本周全新的交易後，美國國債殖利率周一 (7 日) 走跌，在前一個交易日強勁飆升後降溫。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 0.9 個基點至 1.923%。30 年期國債殖利率下滑 0.7 個基點至 2.26%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國勞工部周五 (4 日) 表示，1 月美國經濟增加了 46.7 萬個工作崗位。接受《道瓊》調查的經濟學家預計只增加 15 萬個工作崗位，部分華爾街專業人士預計，由於 Mmicron 病例激增，本月將出現淨失業。但周五數據發布後，10 年期國債殖利率暴漲，觸及 2019 年 12 月以來的最高水平。

此外，勞工部周四 (3 日) 報告，截至 1 月 29 日當周初請失業金人數為 23.8 萬人，略低於《道瓊》估計的 24.5 萬人。

周一即將發布的數據，消費者信用數據將於下午 3 點發布。

周一預計將拍賣 600 億美元的 13 周票據和 510 億美元的 26 周票據。

本周繼續迎來繁忙的財報周，有 76 家標準普爾 500 指數公司將發布上季業績。道瓊工業指數的 3 個成分股將提供最新一季財報，包括迪士尼 (DIS-US) 和可口可樂 (KO-US)。Amgen (AMGN-US)、Take-Two Interactive (TTWO-US) 和 Onsemi (ON-US) 等公司將在周一公布財報。

投資也將關注本周經濟數據，包括周四 (10 日) 的關鍵通膨指標消費者物價指數 (CPI) 和周五 (11 日) 的密西根大學消費者信心調查。

在荷蘭央行行長 Klaas Knot 提出歐洲央行 (ECB) 今年稍後可能升息之後，義大利等外圍國家的國債殖利率大幅上漲。