2月ADP私企就業增加47.5萬 優於預期 1月初值大幅上修81萬

2月ADP就業增速優於預期。（圖：AFP）
2月ADP就業增速優於預期。（圖：AFP）

根據薪資單據處理公司 ADP 周三 (2 日) 公佈的數據，2 月私人就業崗位的增速快於預期。

私營企業當月增加了 47.5 萬個職位，優於《道瓊》估計的 40 萬個。

ADP 還大幅修正了 1 月數據，從初值的減少 30.1 萬個修正為增加 50.9 
萬個。上修 81 萬之後更接近於勞工部上月 46.7 萬的增加數據。

周三的報告指出，ADP 在 2 月對其計算基準進行年度修訂，以與人口普查和勞工統計局的數據保持一致。過去一年的其他月份也出現調整，但沒有像 2022 年 1 月那麼大。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「徵才活動仍然強勁，但受到疫情後勞動力供應減少的限制。」「大型企業上月已表明準備好與更高的工資和福利競爭，並發布了自疫情復甦初期以來的最強數據。」

擁有 500 名以上員工的公司包攬當月幾乎所有的招聘，增加了 55.2 萬個職位。員工少於 50 人的公司則是減少 96000 個；中型企業僅增加 18000 個。

按產業劃分，休閒和酒店業的漲幅最大，增加了 17 萬個。貿易、運輸和公用事業貢獻了 98000 個，而專業和商業服務增加了 72000 個。

在商品生產方面，製造業增加 30000 個，建築業增加 26000 個。

雖然可能存在很大差異，但 ADP 數據通常被視為更廣泛關注的非農就業報告的領先指標；非農就業報告定周五 (4 日) 發布。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，上月經濟將增加 44 萬個工作崗位。

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