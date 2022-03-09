〈台股盤後〉電、金、傳反彈 量縮站回萬七

隨著美股費半周二尾盤收紅，台股今 (9) 日開盤即強勁反彈，台積電在內的權值股一片紅通通，指數一度反彈超過 200 點，終場上漲 190.11 點或 1.13%，收在 17015.36 點，不過成交量僅 3161 億元，較昨日 4500 億元明顯收斂。

權值股今日多反彈表態，台積電上漲近 1%、守穩 560 元，聯發科、鴻海也在平盤上游走，金控雙雄富邦金、國泰金漲幅近 1%，台塑四寶除台化外，漲幅也達 1%，聯電更強漲超過 4%，成為盤勢上攻要角。

觀察資金流向，由於市場觀望氣氛濃厚，電子股成交比重不到 5 成，僅 49%，航運業則隨著跌深反彈，比重達 29%，金融保險、鋼鐵占比也各超過 3%，若以漲幅來看，航運飆漲 4% 以上，為盤面漲勢最強勁的類股。

航運類股隨著高殖利率題材吸睛、景氣熱絡，包括榮運、中櫃、志信全數亮燈漲停，建新國際、四維航漲幅達 9% 以上，貨櫃三雄中的長榮、陽明也皆有半根以上的漲幅，台驊投控則因股利低預期，尾盤重挫超過 5%，形成萬紅叢中一點綠。

至於 IC 設計仍遭遇賣壓，包括創惟、智原均開高走低，晶豪科、世芯 - KY 也下挫超過 2%，亞信、愛普 * 則雙雙翻黑。