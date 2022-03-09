〈金管會備詢〉黃天牧提五大理由 對台股基本面有信心

台股連跌之後今 (9) 日上演跌深反彈，重返萬七之上。金管會主委黃天牧提出五大理由支撐台股表現，包括：2 月份出口有 374.5 億美元，是歷史上的新高，且連 20 個月表現優異；上市櫃公司營收亮麗；主計總處預估台灣經濟成長率 4.42%；台股現金殖利率有 2.63%(加上股票股利則有 2.74%)；最後是本益比 14.21 倍，因此對台股基本面有信心。

黃天牧在立法院財委會受訪時表示，俄烏戰爭引起地緣政治緊張，包括重要能源、農產品、特殊金屬等牽動全球，但是台股近日即便下跌，幅度都比其他主要市場要穩定，呼籲投資人應回歸注意台股基本面，無論出口、經濟成長率、上市櫃公司營收、股票殖利率及本益比等，仍是穩健成長。

對於外資近期不斷賣超，黃天牧，儘管外資在過去這段期間賣超較多，但今年至 2 月底淨匯入金額為 12 億美元，顯示外資仍是淨匯入趨勢，即便近期賣超台股，也是因母國策略考量，不代表台股基本面不好，前天跌交易量也有 5000 億，表示有人願意進場。隨零股可以交易，台股這一、兩年愈來愈多國內投資人參與，股市還是看基本面，投資人應多做思考，投資要看基本面。

至於是否呼籲金融機構進場護盤，黃天牧認為，無論是壽險或銀行資金，皆來自存款戶及保戶，主管機關不適合表態是否進場，相信金融機構有足夠專業進行判斷。