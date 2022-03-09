〈台股盤中〉跌深反彈逾200點 收復萬七

台股在連日重挫後，今 (9) 日見跌深反彈格局，上市櫃上漲家數超過 1500 家，電子和傳產部份族群聯袂反彈，盤中漲點超過 200 點，收復萬七關卡，預估成交值約 3100 億元，不過，法人提醒，即便短線反彈，由於通膨壓力加劇、國際局勢動盪，年線 17320 附近的反壓仍重。

橡膠族群表現強勁，主要是因南帝宣布擬配息 7 元，現金殖利率達 10%，激勵今日大漲逼近漲停板，也帶動台橡和申豐漲逾 2%。

散裝族群表現也轉為強勢，正德大漲 8%，四維航、台航漲 4% 上下，慧洋 - KY 漲逾 3%，新興和中航漲超過 2%。

而在國內經營貨櫃集散場、陸運和內陸倉儲的中櫃、志信漲停，榮運反彈超過半根停板。

晶片設計相關大廠表現也不俗，創惟反彈 4%，安國和祥碩均漲均漲逾 3.5%，威鋒電子漲 3%，譜瑞 - KY 也有 2.5% 漲幅。

車用電子族群部分反彈，盛群、怡利電漲超過半根停板，新唐、敬鵬、系統電、朋程漲 3% 之上，太欣、矽創、強茂、笙泉和普誠反彈 2% 之上。

而盤面仍有部分弱勢股，聯成續挫 7%，益登、嘉澤均跌超過 6%，欣普羅、寶得利、上洋和台驊投控跌 3% 之上。

統一投顧表示，俄烏衝突持續，美國、歐盟對俄羅斯祭出新一輪經濟制裁，國際股市震盪加劇，儘管雙方談判持續進行，但很難滿足俄羅斯要求，仍須關注地緣政治風險引發的效應影響。

另一方面，市場對 3 月聯準會升息的恐懼降溫，但也應提防物價的持續走升。

從技術面來看，本周前 2 個交易日大盤跌掉逾 900 點，空方力道相當強勢，由於已出現 3 個空方缺口，短線急跌或許會有反彈，不過大盤即使開始跌深反彈，也要留意年線 17320 附近的反壓，目前型態偏空。