台股連三天暴跌 金管會再喊話 今年仍勝7大股市免驚

台股近期受到烏俄地緣政治因素及國際股市影響，致市場波動增加，今 (8) 日台股大跌 2.06%，收在 16825 點，成交量約 4434 億元。證期局副局長郭佳君再度信心喊話表示，台股今年以來跌幅仍低於 7 大市場，表現還算相對穩定，必要時將採相關穩定措施。

郭佳君表示，今年以來截至昨日，台股跌幅 5.71%，表現仍優於美國道瓊的 - 9.69%、NASDAQ 的 - 17.99%、上海的 - 7.33%、香港的 - 10.00%、韓國 - 10.96%、日本 - 12.40% 及深圳 - 15.37%，故近期我國股市波動情形較其他主要國家仍相對穩定，整體表現持穩。

郭佳君強調，台股基本面數據良好，首先，總體經濟持續成長，按行政院主計總處預測 2022 年經濟成長率為 4.42%，又國發會公布今年 1 月景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，景氣領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

郭佳君進一步指出，上市櫃公司基本面尚屬穩健，台股短期雖受到烏俄情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年截至 1 月底的本益比約 14.52 倍，現金殖利率達 2.63%(加計股票股利為 2.74%)，另國內上市櫃公司今年截至 1 月底累計營收約 3.49 兆元，較去年同期增加 9.56%，台股基本面尚稱穩健。

俄烏開打以來，外資已經賣超近 3000 億元，若拉長時間來看，今年以來已經累計賣超 3869.1 億元，面對外資砍殺台股毫不手軟，郭佳君表示，因應俄烏戰爭，外資確實賣超，但金管會發現外資在 2 月這段時間，外資仍有淨匯入，顯示外資雖然賣超台股，還是有部分資金續進台灣，預期外資仍看好台灣。

金管會建議，投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資；另金管會也將持續關注烏俄情勢變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘股市發生非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。