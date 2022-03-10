〈台股盤前〉跟隨美股強彈腳步 有望上攻挑戰年線反壓區

台股昨日終場上漲 190.11 點或 1.13%，收復萬七關卡，隨著俄烏局勢出現曙光，再加上阿拉伯聯合大公國表態支持石油擴產，並將鼓勵 OPEC 考慮提高產量水準，布蘭特原油崩跌逾 10%、美股強彈，有利台股今日續攻，先看能否強彈快速收復年線位置 17324 點。

美股四大指數昨日開高走高，脫離修正區，道瓊指數上漲 653.61 點或 2%，收 33,286.25 點；那斯達克指數上漲 460 點或 3.59%，收 13,255.55 點；標普 500 指數上漲 107.18 點或 2.57%，收 4,277.88 點；費城半導體指數上漲 125.31 點或 3.97%，收 3,282.18 點

同時，台積電 ADR 大漲 4.95%、日月光 ADR 也大漲 5.13%，聯電 ADR 更反彈達 5.44%。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 325.92 億元，其中，外資賣超 318.19 億元，為連 6 賣，自營商賣超 28.36 億元，為連 4 賣，僅投信買超 20.62 億元，呈現連 26 買。

蘋果春季發表會發布多項新品，最受市場關注的 M1 系列最新晶片 M1Ultra，續採台積電 5 奈米製程，隨著蘋果擴大自研晶片，台積電持續大啖蘋果大單，為最大受惠者。

野村證券發布最新報告指出，台積電修正主要是因地緣政治氛圍影響，重申台積電買」評等，目標價 850 元。

中國 LED 大廠三安光電宣布，接獲國際重要客戶 MiniLED 訂單，並已開始出貨，市場解讀，三安正式打入蘋果供應鏈，恐將瓜分富采的訂單。

半導體大廠擔憂供電情形持續不穩，擴大建置不斷電系統力道，傳出亞力近期接獲晶圓代工大廠上門追單，不到一周不斷電系統訂單就大增 20%。

受惠於半導體業擴產，帆宣截至 2 月底的在手訂單總金額達 583 億元，再創歷史新高，今明兩年營運續旺無虞。

俄烏戰火最新消息是，烏克蘭總統澤倫斯基不再堅持加入北約，也願意在烏東親俄地區的獨立問題上抱持開放態度，各國也積極斡旋，今日將於土耳其南部舉行的土、俄、烏三方外長會議，受到關注。

元大投顧表示，就台股技術面來看，除了剛跌破的年線外，其他均線皆處於下滑狀態，且跌破所有均線後的反彈，意味上檔壓力重重，因此，建議投資人操作上仍以短線價差交易為主，選股可留意太陽能、儲能、電池、貴金屬等符合當前時事變化的受惠題材股，或具有低本益比、高殖利率保護的抗通膨概念股。