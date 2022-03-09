〈俄烏衝突〉台股遭俄烏戰爭波及 外資加速賣股

外資正加快撤離台股的腳步，原因是新台幣貶至去年 4 月以來最低水準，且俄烏戰爭爆發引發投資人擔憂兩岸關係。

外資周二（8 日）賣超台股金額達到 16 億美元，周一、周二合計賣超 46 億美元。若以新台幣計算，外資周一賣超金額更寫下史上次高紀錄。

俄羅斯入侵烏克蘭，波及台灣資產，使投資人再度關切中國對台灣採取軍事行動的風險。

中國外交部長王毅周一警告美國不要強化美台關係，並聲稱台灣與烏克蘭沒有可比性，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。」

新台幣兌美元匯價周二收在新台幣 28.362 元兌 1 美元，貶至去年 4 月以來最低水準，凸顯投資人對通膨的擔憂，大宗商品飆漲加重物價壓力。

匯銀主管認為，台灣股匯市持續受俄烏戰火影響，震盪劇烈難止，在俄烏真正停火前，預料股匯市走勢難以逆轉。

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究部門主管 Khoon Goh 說，烏克蘭危機重挫投資人信心，引發全球股市賣壓出籠，波及台灣市場，且外資倒貨導致新台幣貶值。

國民黨立委李德維周二在質詢時表示，股市大跌，「國安基金在哪？」對此，行政院長蘇貞昌說：「財經部門緊盯，國安基金如有必要時，自當運作。」