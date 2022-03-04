〈航運指數〉SCFI連7跌 美東、歐洲線續創波段低

上海航交所今 (4) 日公布最新 SCFI 綜合指數，呈現連 7 跌來到 4746.98 點，較上周續跌 71.49 點，並創去年 12 月以來低點，而三大長程航線中，僅美西線小幅反彈，美東線續跌 186 美元至 10678 美元，來到去年 12 月中旬以來低點，而歐洲線則是連 6 跌至 7387 美元，續創去年 9 月中旬以來低點。

不過，貨攬業者分析，目前雖處傳統淡季，因而運價略見回檔，實際上運價仍是在高檔徘徊，與去年同期相比，主要航線運價仍有 1 倍以上增長。

貨攬業者也提到，尤其海運業者預計 3 月中旬和 4 月初再度調漲貨櫃綜合費率附加費 (GRI)、燃油附加費 (BAF) 等，甚至有航商向向貨主加徵港口 (貨櫃滯期費)，預料 3 月中旬過後運價有ˇ忘再掀漲勢。

美西線本周運價轉升，每 FEU(標準 40 呎櫃) 來到 8110 美元，周漲 44 美元，顯示塞港和艙位供不應求的情況仍存，美東線則是連 3 跌，每 FEU 運價續跌 186 美元至 10678 美元，創 2 個半月來低點。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 7387 美元，較上周續跌 132 美元，已是連 6 跌。

不過，貨攬業者認為，俄烏戰火若拉長，恐再次使歐洲主要港口塞港狀況加劇，不排除成為另一個推升運價的因素。