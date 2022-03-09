阻中國挖角高科技人才 調查局動員百人掃蕩8家違法陸企

中國透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角高科技產業人才，法務部調查局今 (9) 日聯合台北、士林、桃園、新竹及台中 5 處檢察署與 8 個外勤站，動員百餘人次，掃蕩 8 家違法在台陸企或研發中心。

調查局指出，中國此舉嚴重影響我國經濟及資本市場秩序，也已危及台灣國際競爭力與國家安全，為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」國安政策指示而進行偵辦調查，共搜索 14 處所，詢問近 60 人次。

調查局此次掃蕩的 8 家違法在台陸企或研發中心，包括陸企全○公司 (EDA 軟體設計)、偽台資聚○成公司 (第三代半導體研發及 IC 設計)、偽外資港商柏○公司在台辦事處 (液晶顯示器驅動 IC 設計)、偽外資港商中○公司在台辦事處 (數字多媒體 IC 設計)、偽外資港商印○公司在台分公司 (影像感測器晶片 CIS 設計)、偽外資港商芯○公司在台分公司 (IC 設計定製一站式服務平台)、偽外資港商硅○公司在台辦事處 (通訊、電器及機電設備 IC 設計)，及陸企開○公司在台辦事處 (電動車相關零組件)。

調查局指出，高科技產業為我國經濟命脈，其中半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，陸資刻意規避我國法律，藉由在地協力者協助，或轉由第三地區投資公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源進而在台從事業務。

調查局表示，此等惡意挖角進而竊密的不法行為，由本局偵辦案例彙整分析，顯示中國對我高科技產業挖角、竊密行為，不僅單純是經濟實力競爭，而是已危及國安的嚴肅議題。

調查局強調將持續偵辦此類案件，全面反制中國對台挖角、竊密不法行為，以確保高科技產業發展，建構完整的國家安全網。

