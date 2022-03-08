〈303全台大停電〉經部檢討報告出爐 建議投入國家資源提升電網韌性

針對 303 全台停電事故，經濟部今 (8) 日公布檢討報告並指出，已依調查結果提出改善對策，包含台電設置風險專責單位及提高電網管理層級、強化電網韌性的設計、邀集國內外電力系統專家協助診斷以強化電網韌性、強化人員的訓練與風險意識，並建議以投入國家資源方式全力加速提升電網韌性升級等面向。

經濟部表示，本次事故肇因於台電人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。興達電廠方面，本次事故在人員操作方面出現危害意識不足，對於可能出現風險缺乏認知。

至於電網的部分，全台用電需求持續增加，但所需新增擴建電網建設因民眾嚴重抗爭而推動困難，導致南部電網集中於龍崎超高壓變電所，增加系統運轉風險。

經濟部指出，電網設施精密複雜且遍佈全國，加上 303 事故凸顯電廠與電網間之連鎖性風險，經濟部將責成台電成立風險管控單位，主動發掘系統性風險，推行各項風險控管措施，落實風險管理，且本次事故反映出電網韌性及分散式電網發展的重要性，是以目前台電電網管理的層級應加以提高，以有效推動分散式電網規劃、建設與運維工作。

其次，台電應強化電網韌性的設計，從強化廠內第一道保護開始，全面檢討各電廠保護電驛邏輯設計，並全面檢討各電廠開關場系統保護分群機制，同時強化廠網間的第二道保護，全面檢討電廠、超高壓變電所及相關電源線之保護與運維聯繫管控機制，並應配合電網結構變化，滾動檢討既有保護設定。在加強電網韌性建設計畫方面，將責成台電加速推動分散式電網建設、變電所改建工程、加速推動再生能源併網工程等。

經濟部表示，本次事故顯示台電於跨單位間的協調及專業訓練不足，對於現場狀況及可能風險判斷出現落差，將要求台電投入更多訓練資源，提升訓練強度，並引入國內外專家及資源，以協助台電提升專業訓練量能。

對於 303 停電事故的相關懲處，經濟部表示，有鑒於單一操作失誤，因此引起重大停電事故，大大影響國人生活及相關經濟活動，除台電董事長與總經理於第一時間請辭，並於 3 月 7 日獲准，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作之人員等，也應依照疏失程度進行相應懲處。