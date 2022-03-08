海運界配息風向球 台驊去年賺3個股本 配息率約4成

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (8) 日公布去年財報，全年稅後純益 39.35 億元，年增幅 626%，每股純益高達 30.03 元，董事會也通過擬配發現金股利 13 元，配息率為 43%，以今日收盤價 150 元計算，現金殖利率達 8.67%；同時，台驊預計將在 5 億元內購置不動產。

台驊去年第四季合併營收 111.13 億元，年增 128%，營業毛利 24.6 億元，年增 236.06%，毛利率 22.14%，年增 7.11 個百分點，營業利益 13.8 億元，年增 535.9%，營益率 12.42%，年增 7.96 個百分點，稅後純益 10.82 億元，年增 472%，每股純益 7.63 元，創單季獲利次高，僅次於去年第二季。

而台驊全年合併營收達 360.44 億元，年增 137.75%，營業毛利 81.26 億元，年增 229.26%，毛利率 22.54%，年增 6.26 個百分點，營業利益 43.25 億元，年增 521.26%，營益率 12%，年增 7.41 個百分點，稅後純益 39.35 億元，年增 626%，每股純益 30.03 元。

台驊表示，每股純益中，屬於本業部分為 24.3 元，業外投資收益為 5.73 元，營收和獲利均創下歷史新高。

台驊也提到，每股淨值表現從 27.4 元大幅提升至 76.5 元，原因之一是過去以私募和參與現增取得的陽明公司股票，基於長期投資原則，在帳務處理歸屬在其他綜合損益評價 (OCI)，並未列入當期損益評價，該評價金額從 3.26 億元增加至 14.65 億元。

由於獲利亮眼，台驊董事會通過擬配發現金股利 13 元，並授權董事長在 5 億元內購置不動產。