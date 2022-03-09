〈俄烏衝突〉年底前擺脫對俄依賴！英國階段性汰除俄國石油 考慮一併揚棄俄天然氣

英國周二 (8 日) 跟進美國等其他國家懲罰俄羅斯侵略烏克蘭之舉，計劃 2022 年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，並考慮禁用其天然氣。

英國強生首相 (Boris Johnson) 聲明：「在普丁政權非法入侵烏克蘭後，英國再次打擊其經濟的行動是，今年年底前英國將撤離對俄羅斯石油的依賴，作為我們對其嚴厲的國際經濟制裁手段之一。」

「透過產業結合，我有信心經過這一年可實現此目標，提供各企業充裕的時間進行調整並確保消費者獲得保護。」

英國商務部長 Kwasi Kwarteng 表示，正在研議終止英國進口俄羅斯天然氣的可行性。英國使用的天然氣約有 4% 來自俄羅斯。

全球對俄羅斯興戰的反對氛圍濃厚，英國與其他國家正想方設法剝奪俄國收入，並透過自給自足方式，減少對俄羅斯能源的依賴。

同時，英美強硬抵制俄羅斯石油的舉動導致油價飆升，英國和歐洲能源股大漲，係因市場擔憂這些舉措將使供應限制和中斷。

殼牌石油是首波完全撤出俄羅斯的西方大型石油公司。

強生首相已承諾制定新能源供應策略，因英國準備迎接 4 月消費天然氣和電費上漲 54% ，以及汽油價格上漲所帶來的影響。

商務部長 Kwarteng 呼籲企業妥善利用今年剩餘時間，確保轉型平順，並稱政府將成立工作小組，協助企業尋找替代供應商。

Kwarteng 在推特上說：「這種轉變將為市場、企業和供應鏈提供足夠的時間，汰換俄羅斯進口產品──俄羅斯進口產品約佔英國需求 8%。」

「英國是石油和石油產品的大型生產國，加上我們也有豐富的儲備量..... 最後，雖然英國也不仰賴俄羅斯天然氣 (占我們供應量 4%)，但我正在探索一併終止俄羅斯天然氣的可能性。」

歐盟執委會周二也公布，計劃今年將對俄羅斯天然氣的依賴程度削減 2/3，並在「遠遠不到 2030 年」就終止對俄羅斯天然氣供應量的依賴。