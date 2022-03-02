又一家能源巨頭撤離俄羅斯 埃克森美孚宣布退出俄國業務

包含能源巨擘殼牌 (Shell)、英國石油 (BP) 在內等企業陸續撤出在俄羅斯業務，石油業大廠埃克森美孚 (XOM-US) 在週二 (1 日) 也宣布跟進，表明將退出在俄國的石油和天然氣業務運作，並停止進行新的投資。

埃克森美孚宣布表示，對於俄羅斯入侵烏克蘭領土的軍事行動表示遺憾，為支持烏克蘭人民捍衛自身自己且決定自己的未來，該公司將停止在俄國的業務運作，並且逐步退出俄國 Sakhalin 1 原油開發項目。同時該公司也表示不會再進行新的投資。

埃克森美孚目前擁有 Sakhalin 1 原油開發項目 30% 的股權，除了該公司外，日本、印度等國的企業也持有該項目股權。

而針對退出俄羅斯的時間，以及潛在的資產損失，埃克森美孚並未多作說明。根據埃克森美孚 2 月份提交的最新財報顯示，該公司在俄羅斯的資產價值約有 40.55 億美元。

另外，有 2 位知情人士說，埃克森美孚已經開始從俄羅斯撤出員工，目前仍不清楚有多少名被疏散的員工。其中一位知情人士說，該公司派飛機前往庫頁島接回員工。

多家企業陸續撤出在俄羅斯業務，反映隨著對俄羅斯的譴責聲浪日漸高昂，企業在俄羅斯經營業務所面臨的風險也隨之攀升。

自俄烏爆發戰爭以來，全球多國已對俄羅斯祭出一連串制裁措施，包含關閉領空、產品與技術出口管制以及金融制裁等。在歐美各國同意將部分俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 後，企業不得不檢視在俄羅斯的業務，以面對瞬息萬變的大環境。