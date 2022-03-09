〈台幣〉烏對俄態度軟化美元回落 匯價止貶平盤拉鋸

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 對俄態度軟化，不再堅持加入北大西洋公約組織 (NATO)，且願意在承認親俄地區獨立的問題上妥協。台股今 (9) 日早盤應聲強彈逾 200 點，站回萬七，新台幣兌美元匯率同步止貶，買賣雙方在平盤附近拉鋸。

歐洲央行 (ECB) 周四將召開貨幣政策會議，外電報導，歐盟考慮發行聯合債券，以籌措資金強化能源和國防部門，以支持受俄烏戰爭衝擊的經濟，因而帶動歐元從 22 個月低谷回升，美元指數小幅走跌。

新台幣匯率歷經連 2 日重貶後，今天以 28.36 元微升開盤，在美元賣盤湧現後，一度升抵 28.335 元，升值 2.7 分，但外資賣超匯出需求仍待去化，使得匯價翻貶，最低來到 28.38 元，貶 1.8 分，呈現狹幅震盪走勢，待觀察外資下午是否會有進一步匯出或匯回的動作。

主要亞幣今天普遍展開反彈，韓元兌美元升值 0.12%，人民幣與新加坡幣約升 0.03-0.05%，新台幣小幅貶值 0.01%，日圓則貶 0.2%。

台股方面，在權王台積電領軍強彈下，電子股回神走揚，加上航運、鋼鐵、塑膠等傳產股族群也來助攻，激勵指數一度大漲超過 240 點，最高來到 17072 點。