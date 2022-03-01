傳FTC將對亞馬遜收購米高梅交易 提起反壟斷訴訟

據多家媒體引述消息來源報導稱，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正準備針對亞馬遜 (AMZN-US) 以近 85 億美元收購米高梅 (MGM Studios) 的交易，提起反壟斷訴訟。

消息人士表示，FTC 正探索行動方式，包括聘請專家證人出席庭審等，他們可能會在未來幾周內，決定是否提起訴訟。

FTC 與亞馬遜未針對此一報導發表評論。

這筆 84.5 億美元的交易於去年 5 月宣布，與華納媒體合併迪士尼 (DIS-US) 接近同一時間，後者的合併得到了司法部的支持，並有望在第二季初完成。但監管機構去年 7 月通知亞馬遜，他們正在調查其收購案。

消息人士稱，以反壟斷立場知名的新任 FTC 主席 Lina Khan，將率領 FTC 出手調查。Khan 對美國科技巨頭壟斷市場一直多所批評，並在 2017 年 1 月發表一篇 93 頁論文《亞馬遜的反壟斷悖論》(Amazon"s Antitrust Paradox) 於《耶魯法學期刊》，而嶄露頭角。

亞馬遜上個月向法院提出迴避請求，要求 Khan 應避免介入這一收購案件。

有報導稱，華爾街人士和法律專家一直懷疑是否存在有效的反壟斷理由，來阻止這筆交易，因為這一市場寡占的情況並不明顯。與此同時，美國四大工會對此一購案也表態反對，認為這將影響到串流媒體市場的競爭。