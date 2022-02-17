日本亞馬遜攜手大型家電量販 推智慧連網電視

日本亞馬遜 (Amazon Japan) 和家電量販店 Yamada Holdings 週四 (17 日) 宣布，雙方共同研發智慧連網電視 (Smart TV)，2 月起在日本國內接受預訂。

大型電商和大型家電量販店的合作相當罕見，結合亞馬遜的軟體研發和 Yamada 的銷售能力，將聯手擴大家電市占率。

亞馬遜首度在日本推出 Smart TV，畫面尺寸有 32 吋 HD、43 吋 4K、50 吋 4K 和 55 吋 4K 四種選擇，皆為 LCD 面板。含稅價格從 5 萬 4780 日圓到 14 萬 2780 日圓不等，將於 2 月 17 日起在亞馬遜網站上展開預購，Yamada 也預定從 3 月 5 日起在日本全國的門市販售。

Yamada 董事長暨公司社長山田昇表示，目標在一年期間賣出 25 萬台。

新產品內建「Fire TV」功能，可使用 Amazon Prime Video、YouTube、Netflix、Disney Plus、Hulu、TVer、ABEMA 和 DAZN 等串流服務，還可用來觀看一般的數位電視及衛星電視等。生產方面，是由 Yamada 的事業夥伴船井電機 (Funai) 負責。

亞馬遜在 2014 年推出電視棒「Fire TV Stick」，全球累計出貨量超過 1.5 億單位。而在美國市場，亞馬遜也和大型家電量販連鎖百思買 (BBY-US) 推出內建 Fire TV 功能的 Smart TV。

山田昇認為雙方的合作關係，可讓他們取得先機；透過電視，彼此可各展長才，未來的合作領域有機會朝其他方向拓展，

日本亞馬遜社長 Jasper Chan 則語帶保留表示，雖然將來還有相當多的可能性，但目前沒有可對外透露的開發項目。