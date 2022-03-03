零售策略大轉變 亞馬遜將關閉所有實體書店、四星級商店和快閃店

零售策略大轉變 亞馬遜將關閉所有實體書店、四星級商店和快閃店 (圖：AFP)
零售策略大轉變 亞馬遜將關閉所有實體書店、四星級商店和快閃店 (圖：AFP)

因銷售成長不如預期，亞馬遜 (Amazon) 周三 (2 日) 宣布，將關閉所有實體書店、四星級商店 (4-star) 和快閃店 (Pop-up store)，為實體零售策略上的重大轉變。

亞馬遜 (AMZN-US) 表示，未來將把重心放在雜貨店及為其他零售商店提供技術，這項決定共影響美國和英國 68 間門市，關店日期因地而異，公司將為這些員工安排其他職務，決定不續留的員工可獲得遣散費，但拒絕透露有多少員工受到影響。

周三美股盤後，亞馬遜小跌 0.3%。該股今年迄今跌幅超過 10%。

自首家實體書店 2015 年在美國西雅圖開幕以來，亞馬遜大力拓展實體零售版圖，2017 年以超過 130 億美元價格收購 Whole Foods，2018 年無人便利商店 Amazon Go 正式開幕，四星級商店也在同年開業。

即使亞馬遜積極推動從電商走向實體店鋪的策略，實體商店銷售成長仍顯著落後整體零售業務，舉例來說，其 Whole Foods 和無人生鮮超市 Amazon Fresh 去年總銷售額就低於 2018 年，多半反映實體通路在疫情期間受到的衝擊。

儘管如此，亞馬遜仍以將於今年開幕的實體服飾商店 Amazon Style 為例，表示將繼續擁抱長期實體零售概念和相關技術，並推動 Whole Foods、Amazon Fresh、Amazon Go 等實體商店發展。

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