〈美股早盤〉傳拜登將禁止俄國能源進口 國際油價高漲 美股開低走低

據多家媒體報導，美國總統拜登最快將於周二（8 日）宣布禁止俄國能源進口，要讓俄國對烏克蘭戰爭負責，國際油價漲逾 4%，稍早歐盟方面準備聯合發行債券，籌集資金挽救烏克蘭經濟，此外，投資人仍著眼不斷飆漲的油價與通膨，並觀察下周聯準會（Fed）的升息步伐，美股周二開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌 25.84 點或近 0.08%，那斯達克綜合指數跌 0.39%，標普 500 指數跌 0.14%，費城半導體指數跌 0.31%，紐約輕原油上漲 4.31%，布蘭特原油上漲 4.56%。

根據 CNBC 援引知情人士報導，美國預計最快將在周二宣布禁止進口俄國石油，截稿前白宮與能源署對此並未回應，不過白宮已更新拜登當日行程，包括宣布美國將採取新的行動，旨在「讓俄國對其無端與無理的烏克蘭戰爭負責」。

俄烏日前替三輪談判未能在停戰上取得重大進展，不過雙方在人道主義走廊方面取得積極進展，接下來將會繼續進行談判。俄國也拋出 4 個停戰條件，包括烏克蘭停止軍事行動、把中立地位入憲、承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立，俄方談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）稱，下一輪談判可能不會有最終結果。

另一方面，中國國家主席習近平周二在烏克蘭問題上呼籲各方「最大限度地克制」，並表示中國對「看到歐洲重新燃起戰火感到痛心」，這是他至今就俄烏衝突發表的最強硬聲明。中國官媒稱，習近平認為烏克蘭局勢「令人擔憂」，並表示當務之急是防止局勢升級或「失控」。

與此同時，有報導指出，歐盟為挽救受創的烏克蘭經濟將準備聯合發債，根據知情人士透露，作法將與去年對新冠億情的 1.8 兆歐元聯合紓困方案類似，最快下周就會宣布聯合發債，稍早歐股聞訊翻紅，美股期貨也止跌回升。

俄烏戰事延燒導致原油和天然氣價格飆升，引發市場對通膨和經濟成長的擔憂，給市場帶沉重打擊，雖然歐洲發債消息稍微緩解市場低迷氣氛。不過，細節仍不明朗，計畫尚未敲定，投資人仍緊張不安，股市波動性上升。

此外，下周 Fed 將公布政策貨幣會議決議，對市場將是一個重大考驗，預料 Fed 將升息一次，但在 Fed 試圖對抗通膨之際，市場也十分注意影響升息幅度的蛛絲馬跡。對股市來說，最糟的狀況是油價持續上漲與 Fed 大幅升息，這兩種情況恐大幅削減經濟成長。

截至台北時間周二（8 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 25.84 點或 0.08%，暫報 32,791.54 點

那斯達克綜合指數下跌 50.31 點或 0.39%，暫報 12,780.65 點

標普 500 指數下跌 5.98 點或 0.14%，暫報 4,195.11 點

費半下跌 9.54 點或 0.31%，暫報 3,089.39 點

台積電 ADR 上漲 0.43% 至每股 99.72 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.8530%

紐約輕原油上漲 4.31% 至每桶 124.55 美元

布蘭特原油上漲 4.56% 至每桶 128.83 美元

黃金上漲 1.24% 至每盎司 2,020.70 美元

美元指數下跌至 98.97

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)，早盤上漲 0.46%，至每股 160.03 美元

蘋果將於台灣時間周三（9 日）凌晨兩點舉行春季發表會，本次主題為「Peek Performance」，華爾街分析師預估蘋果將會推出最便宜 iPhone 5G 手機、首款能 5G 上網的 iPad Air5，以及 13 吋 MacBook Pro。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.99%，至每股 2,552.61 美元

Alphabet 旗下 Google 表示，由於對雲端業務需求大增，將以每股 23 美元，總價約 54 億美元價格收購網路安全公司 Mandiant Inc(MNDT-US)。該筆交易有助 Google 擴大雲端業務，並與其競爭對手微軟 (MSFT-US) 抗衡。

Dick’s Sporting Goods(DKS-US) 早盤上漲 5.41%，至每股 104.88 美元

運動用品公司 Dick’s Sporting Goods 公布第四季亮麗財報，營收年增 7.3% 至 33.5 億美元，經調整後每股獲利報 3.64 美元，皆優於分析師預估的 33.1 億與 3.43 美元，此外同店銷售額表現也相當出色，年增 5.9% 優於分析師預估的 4.3%。該公司預估，全年每股獲利介在 11.70 至 13.10 美元之間，市場預估為 11.31 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月貿易收支報 - 897 億美元，預期 - 820 億美元，前值 - 807 億美元

美國 1 月批發庫存月增率終值報 0.8%，預期 0.8%，前值 2.6%

華爾街分析：

澳盛銀行（ANZ）分析師表示，全球風險情緒本周一開始非常負面，隨後因歐洲領導人表示，反對制裁俄國能源出口，傾向採取堅定的策略，少對俄羅斯進口的依賴而有所改善，然而通膨率逐步上升，市場對通膨擔憂正在加劇。

Rock Creek 聯合投資長 Alifia Doriwala 表示，隨美國對俄國制裁增強，所有領域都受到打擊，他認為在經濟成長充斥不確定的情況下，央行將採取一些行動，而這一切都與經濟成長放緩與通膨升溫有關。

DZ Bank 策略師 Rene Albrecht 說，如果通膨一路攀升、央行又認真看待任務，金融狀況會進一步轉緊。要是經濟動力持續趨緩，通膨又維持高位，會出現第二輪效應，進入停滯性通膨。