〈貴金屬盤後〉停滯性通膨隱憂浮現 金價收在近2000美元創一年半高點

俄烏戰事再度升級，避險需求蜂擁到黃金，使黃金周一 (7 日) 一度漲至每盎司 2000 美元，終場雖未守住此價位，仍收在 2020 年 8 月以來高點。然而銅、白金、白銀、鈀金都在大漲過後收黑。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 29.30 美元或 1.5%，收每盎司 1995.90 美元，是 2020 年 8 月 17 日迄今最高價。該期貨上周共上漲 4.2%，是最活絡期貨 2020 年 7 月以來最大周漲幅。

美聯社周一報導，俄國宣布部分停火，同意建立人道走廊讓烏克蘭平民逃離戰事，但撤離路線卻大多導向俄國和親俄的白俄羅斯。華爾街日報則報導，俄國軍隊阻止人們逃離某些受攻擊的城市，甚至砲擊平民。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日表示，白宮考慮聯合盟友對俄羅斯石油實施禁運令，此消息一度刺激金價突破每盎司 2000 美元、國際油價觸及每桶 139 美元。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 說：「黃金仍是地緣政治消息主導下最有吸引力的資產，這些事件造成的影響正以停滯性通膨 (stagflation) 的形式出現和紮根。」

但黃金多頭可能還是有些失望，因為即便出現如此戲劇性的事件，黃金今年來也只累積了 10% 漲幅。Norman 說：「這是金價的本質，以緩慢、冷靜且深思熟慮的觀點看待事件。」

他認為，黃金要維持近期上漲動能會遭遇一些困難，儘管如此，考量到所有情況，2000 美元關卡可能只是一個小小的障礙。

種種地緣政治風險，讓黃金即使面臨聯準會 (Fed) 等多國央行的緊縮浪潮，依然保持漲勢。但除了黃金，其他金屬交易周一多開高收低。

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