宏達電去年Q4虧損收斂 每股虧0.89元 全年-3.75元

宏達電 (2498-TW) 受惠去年推出沉浸式 VR 眼鏡,第四季毛利率再攀升至 33.7%,連 17 個季度成長,稅後虧損也收斂至 7.3 億元,每股虧損 0.89 元;去年全年虧損同樣收斂至 30.7 億元,每股虧 3.75 元。

宏達電去年第四季營收 13.9 億元,季增 3.66%、年減 13.19%;毛利率 33.7%,季增 2.1 個百分點、年增 5.8 個百分點;營利率 - 65.3%,較去年第三季、2020 年同期收斂;稅後虧損 7.3 億元,虧損也較前一季、2020 年同期收斂。

宏達電去年營收 52.5 億元,年減 9.52%;毛利率 31.1%,年增 4.1 個百分點;營利率 - 78.4%,虧損較 2020 年減少。

宏達電表示,去年除了推出沉浸式 VR 眼鏡 VIVE Flow,輕量與可攜式設計將虛擬實境體驗更上一層樓,讓消費者將 VR 融入日常生活外,也推出頭戴式裝置 VIVE Focus 3,支援更大的遊玩空間,減少同一空間多名玩家互相干擾的狀況,VIVE Focus 3 也提供更穩定的手部追蹤技術,並在美國與部分歐洲地區取得 WiFi 6E 認證。

此外,宏達電與中國移動旗下娛樂產業咪咕合作,發表移動雲 VR 與 VIVEPORT 聯合商城,是首次 5G、XR 與 App Store 的合作;VIVEPORT 也宣布與日本萬代南夢宮影業合作,共同打造世界第一部以女性高爾夫為主題的原創動畫,預計今年上映。

宏達電董事會考量集團未來營運及稅務規劃,通過海外子公司架構重組計劃案,擬調整現有海外子公司架構,將英國子公司 HTC Europe Co. Ltd. 建立至集團下的第一層控股公司,並將其業務相關的關係企業股權調整至 HTC Europe Co. Ltd. 之下,以優化集團架構。