〈宏達電展MWC〉首度揭開元宇宙應用VIVERSE 解決時間、空間限制

宏達電 (2498-TW) 今 (1) 日宣布，在 2022 世界移動通信大會 (MWC) 上首次揭示 HTC 最新元宇宙應用 VIVERSE，董事長暨執行長王雪紅強調，將軟、硬體與平台組成創造 VIVERSE，可排除時間和空間的限制。

王雪紅表示，HTC 自 2015 年推出 VIVE 以來，旗下 VIVE Reality 願景是將技術與人文融合，釋放無限想像力，同時深信 VIVE Reality 將開創前所未有的創新產業及文化革命。

王雪紅強調，VIVERSE 透過學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界使願景得以實現，因此將其取名為 VIVERSE，是元宇宙世界，也是讓人沉浸其中、充滿新體驗的無邊際宇宙，也是通往合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。

王雪紅指出，VIVE 是品牌名稱，代表意思是生活；Verse 則代表生活的篇章，VIVERSE 裡則解決時間和空間的限制，能創造更多美好回憶的能力。

宏達電解釋，VIVERSE 為身歷其境、擁有無限新體驗的元宇宙世界，由硬體、軟體和內容組成，並遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建開放與通用的應用。

VIVERSE 的產品包括 VIVE Browser、VIVE Connect 與 VIVE Guardian，其中，VIVE Browser 為第一個支援 WebXR 和 WebAssembly 的 XR 瀏覽器，透過瀏覽器的方式來享受、探索和穿越 VIVERSE；VIVE Connect 則為 VIVERSE 的傳送門，可任意穿梭在各平台、應用程式、遊戲或內容的開放式平台；VIVE Guardian 可使內容被投放至 VR 設備，並同時提供家長監護功能。