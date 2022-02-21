〈MWC展將登場〉宏達電王雪紅三度受邀演講 將談科技開創新世界

MWC 2022 世界行動通訊大會重回實體展覽，將於下周一 (28 日) 登場，宏達電 (2498-TW) 董事長暨執行長王雪紅三度受邀擔任專題演講嘉賓，將以「Delivering a New World 開創一個新世界」為題，分享科技技術、行動通訊的轉變。

王雪紅的專題演講將在 3 月 1 日登場，她在演講大綱中提到，有幸透過科技改善日常生活時代，令人難以置信的是，自 1987 年推出 GSM 規範後，行動通訊有很大的進步，且同時開始習慣行動通訊的存在，以及比過去更快的速度發展數位科技。

此外，目前可以借助雲端和網路架構，透過相關科技工具、技術和人才，來體驗真正的創新應用。

GSM 為全球行動通訊系統，是目前應用最廣泛的行動電話標準；由於 GSM 標準讓訊息和語音頻道數位化，也被視為第二代 (2G) 行動電話系統，並讓行動電話國際漫遊變得普及。

宏達電參加今年 MWC 大會，將展示虛擬實境全系列產品，以及 5G 行動專網與邊緣雲端運算、VIVE Focus 3 與 VIVE Flow 等相關應用內容，積極搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域。

其中， 5G 行動專網打造一只行李箱就可以提供 5G 專網，可分成客製化與模組化，其中客製化針對工廠、物流、倉儲等大型場域，模組化則適用產品開發、教育訓練、學校、醫院等。