〈宏達電展MWC〉VIVERSE應用落地台灣 攜高市府推元宇宙造鎮計畫

宏達電 (2498-TW) 今 (1) 日宣布推出最新元宇宙概念 VIVERSE，除了將與台灣三大電信公司合作外，也攜手高雄市政府推行「元宇宙造鎮計畫」，逐步把行政、藝文、觀光及運動等服務轉入元宇宙，打造高雄元宇宙生態系。

宏達電過去就參與高雄市體感科技園區計畫，推動城市轉型，此次雙方擴大合作範圍啟動「元宇宙造鎮計畫」，結合 HTC 的元宇宙生態系統 VIVERSE，高雄的 5G AIoT 建設、數位內容、AR/VR、區塊鏈、Fintech 等相關產業鏈技術，一同打造台灣元宇宙科技重鎮。

高雄元宇宙造鎮計畫初步規劃在高雄市政府行政大廳、廣宣、藝文、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的高雄市民卡 NFT，期盼在今年啟動串起高雄元宇宙產業生態系。

亞太區總經理黃昭穎表示，現今已生活在下一個社交互動和內容消費時代，而 5G 網路的高傳輸、低延遲特性正是 VIVERSE 的重要基礎，目前也與中華電、台灣大、遠傳三大電信商達成合作共識，並將展開 5G 服務與 VIVERSE 平台應用的整合。

除了台灣電信商外，宏達電也會與全球電信商合作，包括中國移動、中國電信、Etisalat、Hutch Group、Zain Group 等，另外歐美電信商也正在洽談中，期待共同攜手將 VIVERSE 的沉浸、無國界體驗帶給每個人。