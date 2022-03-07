〈俄烏衝突〉歐美制裁推升 鈀金飆5%續創高 黃金破每盎司2000美元大關

隨著俄國未有任何停戰意願，市場擔心俄羅斯原油等原物料出口將進一步遭到制裁，鈀金周一 (6 日) 上漲逾 5% 續創歷史新高，原物料飆漲更使經濟發展存有隱憂，資金紛紛尋找避風港，激勵黃金站回 2000 美元大關。

俄羅斯總統普丁上周日表示，戰爭將持續進行，直到烏克蘭接受俄國要求並停止抵抗為止，這使烏克蘭尋求談判停戰的前景更加黯淡。由於俄國持續攻擊烏克蘭，西方國家可能加大制裁，美國國務卿布林肯周一表示，美國正與盟友討論禁止進口俄國石油的問題，以反制俄國侵略烏克蘭。

原物料制裁疑慮使全球原物料飆漲，鈀金現貨價格周一上漲 5.1% 報每盎司 3165.38 美元，打破去年 5 月紀錄寫下歷史新高，截至截稿前上漲 4.78% 報每盎司 3109.77 美元，今年迄今上漲 66%。

其他貴金屬白銀、鉑金也走高，黃金也因資金尋找避風港，周一一度上漲 2% 至每盎司 2005.20 美元，突破 2000 美元大關，在上周創下 20 個月以來最大單周漲幅後，本周持續攻高。

市場擔憂，由於俄羅斯進攻烏克蘭，農作物、能源、金屬供給中斷引發全球原物料大幅飆漲，加劇目前通膨風險，若通膨速度超越聯準會預期，央行恐怕擴大升息幅度抑制通膨，可能拖累全球經濟與股市。