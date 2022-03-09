〈貴金屬盤後〉黃金期貨收盤站上2000美元 朝歷史高點挺進

俄烏戰事持續鼓舞避險資金湧入黃金，黃金期貨周二 (8 日) 收盤站上每盎司 2000 美元，朝歷史紀錄挺進，鈀金一度突破每盎司 3000 美元。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 47.40 美元或 2.4%，收每盎司 2043.30 美元，盤中最高漲至 2078.80 美元，創約 19 個月高點。

黃金期貨史上最高收盤價是 2020 年 8 月 6 日的每盎司 2069.40 美元，盤中最高價是 2020 年 8 月 7 日的 2089.20 美元。

Sevens Report Research 分析師說，從 2 月俄烏局勢緊張升高之後，黃金就持續大漲，而對於停滯性通膨 (stagflation) 擔憂再起，進一步支撐這股漲勢。「目前實質利率已從近期高點大幅下滑，而市場的通膨預期處於高點，黃金處在絕對看漲的局面。」

不過，一些市場參與者對金價是否能延續漲勢有所遲疑。至少一名分析師認為，比特幣等加密貨幣的限制，將迫使俄羅斯央行脫手一些黃金儲備，以換取現金。

FxPro 高級金融分析師 Alex Kuptsikevich 說：「俄羅斯央行幾乎已經別無他法，只能賣掉黃金儲備。因為周一和周二是國定假日，因此可能在周三採取行動。」

目前為止，黃金和多種貴金屬的價格持續獲得支撐，投資人對央行在地緣政治緊張中對抗通膨的能力有所質疑。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「投資人正在結清風險資產部位，不敢把更多錢投入股市。事態最新發展把金價推上 2000 美元。」

ICE 美元指數 (DXY) 已從 2020 年高點下滑 0.2%，某種程度上也有助於美元計價的大宗商品，吸引海外買家買盤。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 4.6%，收每盎司 26.895 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.4%，收每磅 4.71 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 3.3%，收每盎司 1153.20 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲 66.60 美元或 2.3%，收每盎司 2968.50 美元，盤中一度突破 3000 美元。

鈀金期貨盤中一度突破 3000 美元，上周五曾創收盤紀錄，為每盎司 2981.90 美元。

Zaner Metals and Tornado Precious Metals Solutions 的副總裁 Peter Grant 說，雖然制裁措施還沒擴及俄國金屬生產商，但往返俄國航空遭禁，已經導致鈀金等產品更難以出口。不僅如此，針對俄羅斯銀行業的制裁，也讓金屬生產商難以收到客戶的款項。