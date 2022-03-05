〈俄烏衝突〉白宮改變想法？傳正評估制裁俄羅斯石油出口 

西方國家對俄國祭出切斷金流等一連串制裁，但考量到反作用力，至今未對俄羅斯原油祭出禁令，不過情況在俄軍周五 (4 日) 占領歐洲最大核電廠之後似乎有所改變，傳出白宮正在評估禁止石油進口，歐盟也考慮實施能源制裁。

美國國會議員日前提案禁止俄羅斯石油進口，避免資助俄國入侵烏克蘭，但遭白宮駁斥，認為這種作法可能導致油價進一步上漲，並傷害到美國消費者。然而輿論壓力持續升高，美國議員已明白表示將採取立法抵制行動。

彭博周五引述知情人士說法報導，白宮正在評估禁止禁止自俄國進口原油，正和美國石油和天然氣產業對話，討論潛在的衝擊。

CNBC 也引述匿名官員的說法報導，歐盟正在討論在對俄新一波制裁中納入能源，將在周五的部長會議上會商。歐盟外交部長正在布魯塞爾開會，英國、加拿大和烏克蘭代表也會參與討論。

過去 24 小時以來，俄烏戰爭升級，俄軍攻擊並占領位於烏克蘭札波羅熱 (Zaporizhzhia) 的歐洲最大核電廠。

面對記者求證，白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席 Cecilia Rouse 說：「我們正在尋找現階段可以採用的選項，讓美國不再消費俄國能源。但最重要的是維持全球能源供給的穩定。」

歐盟外交政策代表波瑞爾 (Josep Borrell) 則回應，「任何選項都有可能，但還沒有重大決定。」

根據美國能源資訊局的統計，美國去年進口原油約 3% 來自俄國，如果把未成品燃料油等石油相關產品也算進去，占比約 8%。雖然美國還沒有宣布實質制裁，但根據 Kpler，美國今年來進口的俄國石油年增幅已降到五年來最低，石油產品進口量也日益減少。

白宮遲遲沒有直接制裁俄國石油，除了不願刺激國內通膨以外，也是擔心不但無法真正藉此打擊俄國經濟，還會讓俄羅斯原油流向其他市場，例如中國和印度，並且刺激美國汽油繼續上漲。

美國無鉛汽油價格目前漲至每加侖 3.84 美元，而西德州原油本周在戰事刺激下大漲 25%，周五收盤站上每桶 115 美元。