迎餐飲復甦 二大輕食品牌聯袂展店

隨著餐飲需求持續升溫，雄獅集團 (2731-TW) 今 (7) 日宣布，旗下欣食旅餐飲品牌「gonna 共樂遊」插旗台北市西區，在京站開出西區首店，而連鎖日系咖啡品牌客美多也宣布，3 月在台中市一口氣再開 2 家新據點，高度看好當地的餐食需求。

雄獅表示，有別於先前仁愛概念店設立於街邊，或內湖和南港店融入商業辦公住宅形式，京站店鄰近雙鐵、捷運站，並擁有許多百貨和轉運站來往的人潮等優勢，主要鎖定女性、上班族和健身族等客群。

gonna 共樂遊主打風行於歐美和澳洲的快速慢食概念，以地中海飲食為銷售主軸，除了於早上即供應早午餐，雄獅也看好外送市場，與外送平台 Uber Eats 合作，在插旗西區後，將可擴大服務鄰近中山、中正、萬華、士林等區的消費者。

雄獅進一步透露，看好新竹竹北商圈因鄰近科學園區，且消費區域集中，預計下半年將拓展到竹北。

而來自日本名古屋的客美多咖啡 KOMEDA′S Coffee 去年在台中開出首店，即繳出業績全台前 3 名的成績，超越許多首都精華商圈門市，因此，高度看好台中消費需求，今日宣布在台中一口氣再開 2 家新據點，分別坐落於西屯區和北屯區。

客美多樂觀預期，將持續透過展店，引領國內的日系咖啡文化風潮。