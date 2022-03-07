記憶體廠2月營收不淡 旺宏小幅下滑2.5%、威剛月減4%

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、模組廠威剛 (3260-TW) 今(7) 日同步公告 2 月營收，旺宏為 36.23 億元，月減 2.5%，年增 20.3%；威剛營收則為 31.86 億元，月減 4.08%，年增 13.3%，並續看好第二季記憶體價格將向上，營運淡季不淡。

旺宏前 2 月累計營收 73.41 億元，年增 22%。 雖受工作天數較少影響，2 月營收探 8 個月低點，但已為連續 11 個月創歷年同期新高。

在產品組合優化下，旺宏第一季毛利率將較去年第四季成長，今年產品組合更有競爭力，對營運樂觀看待，全年毛利率將以比去年下半年更好為目標；其中 NOR Flash 仍供不應求。

威剛前 2 月營收為 65.07 億元，年增 13.3%。威剛表示，半導體供應鏈長短料問題正逐步紓解，加上 DRAM 現貨價自去年 12 月開始止跌回升，近一季走勢穩健，客戶對 DRAM 備貨也轉為積極正面，儘管 2 月工作天數因春節假期減少，但 DRAM 產品營收反而較上月逆勢成長。

NAND Flash 方面，威剛董事長陳立白指出，鎧俠與威騰工廠產線受汙染事件後，記憶體空頭提前結束。以生產時序推估，NAND Flash 供貨在 3 至 5 月最為吃緊，在市場預期心理帶動下，2 月下旬的 NAND Flash 現貨價已明顯走揚。

陳立白預期，隨著現貨價站穩腳步，兩大記憶體合約價也將在本季落底，第二季開始回溫向上，強調公司已備足糧草戰力，有足夠庫存可全力支援重要客戶需求，看好後續客戶備貨動能及記憶體價格同步加溫，第二季淡季不淡，營運逐月向上。

