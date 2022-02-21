雄獅推新型態四代店 首波進駐5大車站

因應後疫情時代旅遊型態轉向國旅，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (21) 日宣布，進行門市轉型升級，鎖定高鐵、台鐵和捷運交匯等轉運站，推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日和新左營，台北車站門市也預計下半年改裝完成。

雄獅說明，改裝後的門市以 Regional Hub 和服務旅客為核心概念，不再只是旅遊產品販售諮詢的據點，希望成為提供消費者旅遊體驗的重要場域。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示， 雄獅從海外轉國旅的關鍵策略為掌握交通樞紐，當旅客已改由搭高鐵、台鐵或捷運進行國內旅遊，雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近服務，從報名的地方轉變為報到的地方。

游國珍規劃，未來新型態四代店除了進駐區域總部，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，並規劃與地方政府串連觀光產業資源，而店內將結合旅遊服務和農產品伴手禮展示。

雄獅旅遊新型態四代店首波進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，由鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計，打破傳統旅行業櫃檯的框架，強調無紙化服務和科技未來感，為台灣旅遊業者首創，空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感。