家登去年Q4本業獲利爆衝 EPS 2.43元飆次高

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (7) 日公告去年財報，受惠晶圓載具、光罩盒出貨暢旺，加上調漲價格效益顯現，第四季本業獲利創高，單季賺贏去年前三季，稅後純益 2.03 億元，季增 244%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 2.43 元。

家登董事會今日也通過盈餘分派案，每股擬配發 2 元現金股利，配發率 49.63%，以今日收盤價 251 元計算，殖利率約 0.8%，總計發出 1.67 億元的現金。

家登去年第四季營收 11.97 億元，季增 77.33%，年增 65.33%，毛利率 47.2%，季增 12.08 個百分點，年增 21.09 個百分點，營益率 23.89%，季增 14.34%，較前年同期轉正，稅後純益 2.03 億元，季增 244%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 2.43 元。

家登去年全年營收 31.21 億元，年增 24.19%，毛利率 39.67%，年增 7.66 個百分點，營益率 14.74%，年增 10.84 個百分點，稅後純益 3.37 億元，年減 26.74%，每股稅後純益 4.03 元。

另外，家登為因應產能擴增、興建廠辦需求，向永明水泥製品廠購入新北市三峽區龍福段 80、81 地號兩處土地，土地面積達 496.1182 坪，總交易金額為 2.05 億元。

家登去年第四季本業營收仍以光罩盒為主，比重達 7 成，其餘 3 成則為晶圓載具 (FOUP)。