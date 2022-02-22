雄獅攜手晶華 鐵道旅遊首度導入五星餐車服務

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 積極搶攻國旅，今 (22) 日宣布獨家代理的台鐵美學觀光列車鳴日號服務再升級，首波攜手晶華 (2707-TW) 推出「鳴日廚房」餐車服務，預計 3 月 30 日試營運，為國內鐵道旅遊首見導入飯店五星服務體驗。

雄獅說明，鳴日號上路以來獲各方好評，為了進一步提升創新國內鐵道旅遊，籌畫耗時 1 年，並比照國際觀光列車規格打造，推出鳴日廚房餐車服務，首波與晶華酒店集團攜手合作，嚴選列車沿途在地特色食材製作餐點，並結合窗景與行經路線規劃菜單和餐序。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍說明，鳴日廚房不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計和服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試。

鳴日廚房分別增設 1 節備餐車廂和 2 節用餐車廂，用餐車廂可容納 28 人、26 人，雄獅指出，鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車兩種不同編組規劃遊程。

雄獅也開始進行門市轉型升級，鎖定高鐵、台鐵和捷運交匯等轉運站，規劃新型態四代店，除了搶攻國旅市場，也是提前布署入境旅遊版圖，未來鳴日號也可望吸引入境旅客，成為另一國旅指標。