證交所重申台股基本面良好 密切關注俄烏情勢

俄烏戰事持續擴大造成通膨隱憂，國際市場大幅震盪走跌，台股加權指數今 (7) 日大跌 557 點，跌幅 3.15%，終場收在 17178.69 點，引發投資人恐慌，證交所信心喊話，強調台股基本面良好，會密切注意上市公司受到俄烏戰爭影響的程度。

證交所指出，台灣近年在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重的角色，經濟成長數據亮眼，2021 年 GDP 成長高達 6.1%，而上市公司營收持續上升，2021 年營收達 38.2 兆元，較 2020 年增加 15.2%，另外，依據上市公司公告 2022 年 1 月的營收顯示，1 月份全體上市公司營收較去年同期成長 8.92%，顯示台灣經濟基本面的堅實基礎。

證交所表示，目前各主要預測機構均認為今年國內經濟仍可維持成長動能，當國際上出現黑天鵝事件時，國內加權指數會無可避免會同步下跌，惟呼籲投資人應保持冷靜，並審慎評估相關事件對台灣的影響。

證交所強調，將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施，而證交所也會督促上市公司資訊傳達的及時性，密切注意上市公司受到俄烏戰爭影響的程度，確保投資人可得到充分的資訊。